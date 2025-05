Adultos tentam se atualizar sempre

Segundo linguistas, gírias são muito mais do que modismos passageiros. Elas mostram as transformações sociais, tecnológicas e comportamentais de uma época.

Para pais, professores e até colegas de trabalho, o desafio de entender as gírias pode parecer um mergulho num outro idioma. Mas muitos adultos já estão entrando na onda, alguns até tentando (com sucesso ou não) usar os termos no dia a dia.

"Nós temos que estar sempre atualizados. Quando os alunos chegam com palavras novas precisamos tentar entender o que significa o quanto antes, até mesmo para não cairmos em nenhuma pegadinha. Faz parte do dia a dia do professor lidar também com essas novidades que surgem na comunicação com jovens e adolescentes. As expressões mudam a cada e novas surgem", comentou a assistente em pedagogia Maria Clara Vieira.