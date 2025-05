Novas gírias dominam o vocabulário dos jovens

Se tem algo que nunca sai de moda é a capacidade da juventude brasileira de reinventar a linguagem. Em 2025, novas gírias surgem a todo momento nas escolas, nas redes sociais e nas ruas, criando um vocabulário dinâmico que revela muito mais do que novas palavras.

De acordo com uma pesquisa do portal Preply, as três gírias mais buscadas na internet neste primeiro semestre de 2025 são: 'calabreso', 'casca de bala' e 'pode pá'.

A maior parte dessas expressões nasce no ambiente digital. Influenciadores, músicos e streamers têm grande papel na disseminação. Uma gíria pode surgir num vídeo viral de 15 segundos e, em poucos dias, estar na boca do país inteiro. As três mais pesquisadas, por exemplo, têm forte influencia das redes sociais, por conta de expressões que viralizaram. O 'calabreso' surgiu no BBB 24, em uma discussão onde o campeão Davi Brito, mencionou e este corte acabou fazendo sucesso.

Já o 'casca de bala' vem de uma música do cantor Thullio Milionário, que também gerou forte apelo. Por fim, o 'pode pá', uma gíria paulista que ganhou maior notoriedade por conta do podcast 'Podpah', que usou nome como forma de aproximação.