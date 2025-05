Mães empreendedoras

Um estudo inédito do Instituto Acredita aponta que sete em cada dez empreendedores nas comunidades do Chapéu Mangueira, Babilônia e Casa Branca, no Rio de Janeiro, são mulheres, a maioria delas mães. A pesquisa, realizada entre novembro de 2024 e março de 2025, evidencia a forte presença feminina no empreendedorismo local.

O levantamento mostra ainda que 79% dos entrevistados já atuaram com carteira assinada, mas 83% deles não desejam retornar a esse modelo de vínculo profissional. Os dados revelam uma tendência cada vez mais consolidada: a de que o empreendedorismo, muitas vezes por necessidade, é o caminho mais viável para quem vive em áreas de vulnerabilidade social.

Em pleno Dia das Mães, o estudo também traz à tona a rotina exaustiva enfrentada por mulheres que precisam conciliar a criação dos filhos, os cuidados com a casa e os desafios de tocar um negócio próprio.

"Essa flexibilidade permite que elas possam equilibrar as demandas familiares e profissionais, muitas vezes utilizando o espaço doméstico para iniciar e administrar seus negócios", explica Paulo Magalhães, sociólogo e antropólogo do Instituto Acredita e responsável pelo estudo.

O Instituto Acredita, responsável pelo estudo, é uma iniciativa do Banco Acredita, que atua com a oferta de microcrédito sem juros e suporte técnico a microempreendedores de baixa renda. A organização também promove formação, mentoria e apoio à gestão de negócios, buscando fomentar o empreendedorismo como ferramenta de transformação social nas favelas do Rio.