Rio aplica vacina em mais de 171 mil pessoas no Dia D contra gripe

Rio - Mais de 171 mil doses da vacina contra a gripe foram aplicadas, neste sábado (10), na cidade do Rio durante o Dia D de vacinação. Com isso, o município alcançou a marca de 1 milhão de imunizados contra a influenza. Só este ano, a cidade registrou 14 mortes e 156 internações pela doença.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que foram mais de 700 pontos de imunização funcionando na capital neste sábado. Entre eles estavam clínicas da família e centros municipais de saúde, as unidades do Super Centro Carioca e pontos extras distribuídos em lugares estratégicos como praças, associações de moradores, igrejas, shoppings, escolas, entre outros.



No município, todas as pessoas a partir de seis meses de idade podem tomar a vacina. As únicas exceções para precaução são pessoas com histórico de alergia grave em dose anterior do imunizante.

Para se imunizar, é necessário apresentar documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. A dose é anual: quem se vacinou no ano passado precisa tomar uma nova dose este ano. Para quem já tomou o imunizante anteriormente, o esquema vacinal é de dose única.

"Todos os anos, centenas de pessoas são internadas e morrem por gripe na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, o objetivo é aumentar a cobertura vacinal e reduzir os óbitos e as internações por influenza. Tivemos um resultado incrível, com muitas internações evitadas e vidas salvas. A recomendação é que todas as pessoas acima de seis meses procurem uma unidade de saúde para se vacinar. Quando você se vacina, protege a si mesmo e a todos ao seu redor. Hoje, foram mais de 700 pontos de vacinação espalhados pela cidade, e precisamos da adesão dos cariocas. O município do Rio já é a cidade que mais vacinou contra a gripe — é a capital com a maior cobertura vacinal — e queremos ampliar ainda mais esse número”, disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.



A vacina protege contra três sorotipos diferentes da doença: H1N1 Victoria, H3N2 Tailândia e B Áustria, que foram as que mais circularam no Hemisfério Sul na temporada passada. A imunização é fundamental para prevenir complicações, internações e mortes decorrentes das infecções pelos vírus.

Durante o dia D também foi possível se imunizar contra o sarampo, febre amarela e atualizar a caderneta de vacinação das crianças. Além da campanha, as vacinas também estão disponíveis nas 240 salas de unidades de saúde e no Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, na Zona Sul (de domingo a domingo das 8h às 22h), e em Campo Grande, na Zona Oeste (de domingo a domingo, conforme horário do ParkShopping).