Corpo de fã da Lady Gaga que desapareceu ao entrar no mar é encontrado

DIA. Rio - O corpo do arquiteto Igor Sousa da Costa, de 26 anos, que desapareceu ao entrar no mar de Ipanema há seis dias , foi encontrado, na manhã deste sábado (10), próximo ao arquipélago das Ilhas Cagarras, na Zona Sul. O turista goiano veio para o Rio ver o show da Lady Gaga. A informação foi confirmada pelo namorado da vítima, Wesley Danilo, ao

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que ainda vai verificar oficialmente a identidade da pessoa falecida. Igor e o companheiro vieram de Anápolis, município de Goiás, para assistir a apresentação da cantora norte-americana, realizada em Copacabana, também na Zona Sul, no último sábado (3). O casal chegou no dia 30 de abril e tinha voo de volta marcado para a última segunda-feira (5).

Segundo Wesley, os dois estavam na praia de Ipanema no domingo (4) e se revezavam nos mergulhos para que um pudesse cuidar dos pertences do casal enquanto o outro nadava. Igor foi o último a entrar no mar e não retornou.

A operação de busca contou com cerca de 30 militares especializados do Corpo de Bombeiros, incluindo guarda-vidas, mergulhadores e operadores de embarcações de resgate. Também foram utilizados sonares do tipo side scan, capazes de rastrear o fundo do mar.