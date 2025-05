Polícia investiga morte de homem a tiros em Nova Iguaçu

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um homem, ocorrida na madrugada deste sábado (10), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com relatos, Jorge Mauro Ruas de Paiva, de 51 anos, teria se envolvido em uma confusão em um bar no bairro Comendador Soares antes de ser assassinado a tiros.

Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou a dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu. O suspeito fugiu após o homicídio.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Assassinato em Caxias

O crime aconteceu na Rua Pastor Belarmino Pedro Ramos, próximo ao 15º BPM (Duque de Caxias). A DHBF investiga o caso.