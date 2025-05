Claudia Raia diz que ajudou a filha perder virgindade

Rio - Claudia Raia, de 58 anos, revelou que ajudou a filha, Sophia, de 22, quando a jovem decidiu ter a primeira relação sexual. Durante o podcast "MaterniDelas", a atriz contou que 'organizou' o cenário para o momento especial.

"Sophia nós organizamos tudo. Quando começou com essa história [de perder a virgindade], a gente organizou tudo. Fiz toda uma produção", disse.

Claudia explicou os detalhes do suporte dado para Sophia. "Foi lindo, foi incrível. Organizei porque ela pediu. Fomos ao ginecologista, sentei do lado e perguntei: 'Filha, quer que eu saia para você conversar?' Aí ela: 'Não, mãe, pode ficar'. É muito natural. Sempre falamos de tudo, de masturbação", revelou Claudia.

Polêmica

Em recente entrevista para um programa português, a atriz surpreendeu ao contar a idade que a menina tinha quando ganhou o primeiro vibrador. "Hoje, os vibradores são brinquedos com prescrição médica. Tenho 17 vibradores em casa e quando a Sofia [filha de Claudia com Edson Celulari] fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e disse: 'Vá se investigar, vai saber do que você gosta'.