Jojo Todynho rebate boatos de gravidez

Rio - Na última sexta-feira, (9), Jojo Todynho contou que foi internada após ter um episódio de hipoglicemia, que é quando o nível de açúcar no sangue fica muito baixo. Isso pode causar sintomas como tremores, tontura, fome, suor frio, fraqueza e até desmaios.

Felizmente, a famosa está bem e recebeu alta no mesmo dia. Porém, muitas pessoas levantaram boatos de que ela poderia estar grávida, o que ela negou.

"Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão aí com várias especulações. Eu só treino de jejum porque se eu comer me dá enjoo, eu passo mal. Então, eu já estou acostumada. Mas eu já estava com dor de cabeça desde ontem. Tomei remédio, só que essa madrugada não dormi direito e como eu malho muito pesado, o que aconteceu? A dor de cabeça foi intensificando e eu fui ficando zonza. Quando eu entrei no carro, liguei o pisca alerta e fui devargazinho até o hospital, que é do lado. Eu estava zureta, foi Deus que me guardou até esse hospital. Eu me socorri", começou ela.



Em seguida, Jojo afirmou que é impossível estar grávida, pois ela tem o Implanon, que é um implante contraceptivo. Além disso, a famosa contou que só pretende ser mãe daqui a alguns anos.

"'Ah porque pode ser gravidez'. Impossível amor, olha aqui. Quero filho agora não, só 2029. Primeiro eu vou me formar, me especializar dentro do que eu quero. Filho é bom, é bênção, mas tem que ser planejado porque botar filho no mundo é muito fácil. Tem que criar. Hoje nossas crianças precisam de uma boa criação", afirmou.