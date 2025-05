Novo escritório é chefiado por ex-PM

Um dos crimes atribuído aos investigados é o assassinato de Fábio Romualdo Mendes, de 45 anos, ocorrido em setembro de 2021, em Vargem Pequena. O crime aconteceu em plena luz do dia na Estrada dos Bandeirantes, em frente a um posto de saúde. Testemunhas relataram à Polícia Militar que dois homens em uma motocicleta foram os responsáveis pelos disparos.

Eles abordaram o carro da vítima e efetuaram mais de dez tiros. Houve correria e pânico entre as pessoas que estavam na rua no momento da execução. Outro crime que teria envolvimento do grupo aconteceu em uma emboscada, no bairro de Realengo, que matou Neri Peres Júnior, em 4 de outubro de 2021.

O ex-policial militar Thiago Soares Andrade Silva é apontado pelas investigações como líder do novo Escritório do Crime. Ele foi preso na Barra da Tijuca, em agosto de 2023.