Ana Paula Renault passa por cirurgia de emergência após sentir fortes dores

Ana Paula Renault, de 43 anos, revelou nesta semana em suas redes sociais, que precisou ser internada para uma cirurgia de emergência. A ex-BBB compartilhou com seus seguidores no Instagram, onde detalhou o susto que levou à sua primeira internação hospitalar.

Em vídeo publicado nos Stories, Renault revelou que a crise foi causada por uma hérnia de disco, que resultou em dores intensas e perda de sensibilidade em parte do corpo.

Ela disse que, após sentir uma dor insuportável, procurou o pronto-socorro e foi imediatamente internada devido ao comprometimento neurológico que já estava afetando seu pé esquerdo.

A internação de Ana Paula foi motivada por uma hérnia de disco de grandes proporções. Segundo a ex-BBB, os médicos ficaram alarmados com o tamanho da hérnia após realizarem uma ressonância magnética. Ana disse que a condição estava comprimindo estruturas nervosas, o que levou à decisão de realizar uma cirurgia de emergência para evitar danos permanentes.

A cirurgia de Ana Paula Renault foi realizada no Hospital Beneficência Portuguesa, onde ela recebeu atendimento médico especializado. Apesar do susto, ela está confiante na recuperação e mantém o bom humor, mesmo diante das dificuldades.

O que é hérnia de disco?

De acordo com o hospital Albert Einstein, o termo "hérnia" é utilizado para descrever qualquer órgão que se desloca do seu local de origem para outro lugar por uma abertura "anormal". Entre as vértebras estão os discos intervertebrais, estruturas em forma de anel, que possuem a função de evitar atritos e amortecer impactos.

Com o tempo esses discos se desgastam, facilitando a formação de hérnias de disco, ou seja, parte deles saem da posição normal e prejudicam o funcionamento da coluna.

A dor normalmente aparece quando a hérnia inflama e pressiona a raiz do nervo que passa do seu lado. Se a compressão e inflamação forem muito grandes, pode ocorrer dano na função da raiz nervosa, com perda de sensibilidade e fraqueza em partes do corpo.