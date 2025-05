Briga generalizada toma conta do 'Power Couple Brasil'; entenda o que aconteceu

Uma discussão intensa tomou conta do Power Couple Brasil 7 nessa quinta-feira, 15. Após uma noite de provocações entre os casais Nat e Eike e Carol e Radamés, a manhã começou com um confronto direto entre as participantes, que acabou em briga generalizada e gritaria na Mansão Power.

Tudo começou após a formação da DR, quando Carol e Radamés provocaram Eike e Nat durante a madrugada. Sem microfone, o casal foi surpreendido por uma fala de Carol. "Você acha que intimida a gente com esse olharzinho? Você não dura cinco minutos comigo, Eike", disparou a judoca. Quando questionada sobre "onde" isso aconteceria, respondeu que seria no lugar que ele escolhesse.

Mais tarde, Eike relatou o episódio ao colega Dhomini. "Esperou a gente ficar sem microfone e chamou para a porrada. Foi a pior coisa que aconteceu no programa até agora", contou o ator. "Fiquei numa situação sem acreditar. Se fosse para chamar alguém para briga, ele que tinha que me chamar."

A situação, que ocorreu durante a madrugada, foi testemunhada por poucos, já que muitos participantes estavam dormindo. Eike afirmou que pretendia contar a todos o que aconteceu.

Na manhã dessa quinta, Nat resolveu tirar satisfação com Carol, e a discussão logo saiu do controle. Gritos, xingamentos e tentativas de agressão tomaram conta da casa. Júnior e Antony precisaram intervir para conter os ânimos e evitar uma escalada maior da confusão.