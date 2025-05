Monica Iozzi abandona voo após problemas no avião

Monica Iozzi passou por um verdadeiro perrengue aéreo nessa quinta-feira, 15, e resolveu compartilhar tudo com seus seguidores nos Stories de sua conta no Instagram. A atriz e apresentadora, que embarcou no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, estava a bordo de um avião de pequeno porte quando a aeronave precisou retornar ao hangar pouco após o início do voo.

"Gente, depois de um atraso de três horas, deu ruim no voo. Voltando ao hangar", contou Monica. Em seguida, ela mostrou o momento de tensão dentro do avião, com uma passageira gritando de nervoso.

Segundo a apresentadora, a aeronave sofreu uma pane elétrica e apresentou falhas no sistema hidráulico. "Tenho muita admiração por quem ficou lá", disse, ao revelar que decidiu não seguir viagem. Dos passageiros iniciais, apenas cerca de dez permaneceram no voo, que seguiria com pelo menos mais uma hora de atraso.

Monica estava a caminho dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para uma participação no Domingão com Huck, e demonstrou preocupação com o atraso. "Será que vou conseguir chegar para gravar o Domingão com Huck, que seria uma coisa muito legal? Seguiremos tentando, mas dá um medo."

Até o momento desta publicação, a atriz ainda não atualizou os seguidores se conseguiu chegar a tempo ao compromisso.