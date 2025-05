Silvia Pfeifer volta para a Globo após dez anos; veja quem ela interpretará e quando

Silvia Pfeifer confirmou sua volta às novelas da Globo, com uma participação especial em Dona de Mim, da faixa das 19h. A notícia foi confirmada através da assessoria da artista, a Montenegro Talents, por meio das redes sociais nesta quinta-feira, 15.

Ela fará o papel de uma advogada que se envolve com Abel, interpretado por Tony Ramos, que vive um casamento complicado com Filipa (Cláudia Abreu). As gravações começarão na próxima semana, confirmou também a Coluna Play, do jornal O Globo.

O último papel de Silvia foi em Totalmente Demais, de 2015, folhetim que, assim como Dona de Mim, foi criada por Rosane Svartman. Entretanto, mesmo afastada da Globo, ela integrou o elenco de emissoras como a portuguesa TVI, em Ouro Verde, e a Record, com Topíssima e Reis, de 2019 e 2022.

Silvia é conhecida por ter estrelado novelas clássicas como O Rei do Gado, de 1996, Torre de Babel, de 1998, e Pé na Jaca, de 2006.