O que é um bebê reborn? Entenda polêmica que tem crescido nas redes sociais

As redes sociais têm uma nova polêmica: os bebês reborn, bonecas hiper-realistas que imitam recém nascidos. Vídeos publicados no TikTok e no Instagram mostram adultos tratando o brinquedo como crianças de verdade, agendando consultas médicas, dando mamadeira, trocando de roupa, levando para passear e até tentando usar assento e filas preferenciais.

De um lado, há quem critique e até questione a sanidade dos adultos que supostamente têm tratado as bonecas como filhas "de verdade". Já outra parte dos internautas aponta um suposto viés machista nos argumentos.

"Me recuso a entrar na pauta do bebê reborn porque, na minha concepção, se tem homem de 40 anos vestindo camiseta do Superman e colecionando action figure, tá mais do que liberado brincar de boneca", escreveu um usuário do X.

A polêmica chegou até o Congresso Nacional e motivou a elaboração de novo projeto de Lei, apresentado na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, 15.

O texto prevê multa de até 20 salários mínimos para quem tentar conseguir, utilizando bebês reborn, qualquer tipo de benefício, prioridade ou atendimento previsto para bebês de colo.

A proposta ainda precisa ser discutido e passar pela Câmara dos Deputados e o Senado. Se aprovada, vai para sanção ou veto presidencial.

A reportagem não encontrou, até o momento, comprovações de que os casos de tentativa de atendimento em consultas pelo SUS e uso de assentos e filas preferências por carregar bebês reborn sejam reais ou apenas encenações para as redes.

Segundo Daniela Baccan, sócia da Alana Babys, loja e fabricante de bebês reborn em Campinas (SP), a maioria das compras da boneca ainda são para crianças. "Não vou dizer para você que não tem (mulheres que tratam como criança). Tem, mas não é a maioria. É uma minoria, que geralmente faz isso para chamar a atenção, vender boneca também", afirma.

O que é um bebê reborn?

Um bebê reborn é uma boneca hiper-realista feita artesanalmente. De acordo com Daniela, o modelo existe desde o começo dos anos 2000, mas tem sido aprimorado com novos materiais há cerca de três anos para, cada vez mais, se parecerem com bebês reais.

Esse tipo de boneca pode custar entre R$ 750 e R$ 9,5 mil, a depender do material e da complexidade de produção. As mais caras são as feita de silicone sólido, material mais parecido com a pele de recém-nascido.

Algumas têm até dispositivos que imitam batimentos cardíacos e/ou que permitem que o bebê receba mamadeira e "urine", por meio de um cano interno.

Os modelos mais básicos, feitos de vinil- material massivamente usado na fabricação de bonecas "normais", mais rígidas -, são os mais em conta, com valores que partem de R$ 750. "Essas são as mais compradas para crianças, até porque os modelos de silicone são sensíveis e demandam cuidado", diz a empresária.

As bonecas podem ter diferentes características: cor de pele, dos olhos e até reproduzindo sinais físicos da síndrome de down. São utilizadas referências de bebês reais e, no caso dos modelos de silicone, desenhadas camada por camada, até formar cada dobrinha, unha e detalhe.

Os cabelos, de pelo de cordeiro, são fixados fio a fio. Algumas bonecas acompanham ainda um cordão umbilical, também feito de silicone. Tudo pode ser personalizado.

Para completar a brincadeira, na Alana Babys as bonecas ainda levam um enxoval de roupas e acessórios de bebês de verdade, uma "certidão de nascimento" e um cartão de vacinas, já com consulta marcada para a boneca retornar à loja para receber vacina e cuidados.