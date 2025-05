Homem morto em ataque a tiros

O Centro Municipal de Saúde Maria Augusta Estrella, em Vila Isabel, chegou a fechar as portas ontem, por volta das 13h, como medida preventiva diante do temor dos confrontos. Relatos em redes sociais denunciavam que parte do Morro dos Macacos estava sem luz há 48 horas, por ordem de traficantes, e que a entrada de funcionários da Light para realizar o serviço estaria sendo impedida por criminosos.

Já na madrugada de terça-feira, a PM fez outra operação nas comunidades. Durante a ação, militares foram atacados a tiros e houve intenso confronto. Cessados os disparos, os agentes prenderam um suspeito. Com ele, foram apreendidos um aparelho celular, uma pistola e munições. A ocorrência foi encaminhada à 20ª DP (Vila Isabel).

Os dias anteriores também foram marcados por confrontos. No dia 9, um ataque a tiros no Morro dos Macacos deixou um homem morto e outros dois feridos.