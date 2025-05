CV x TCP disputam controle do morro

Desde o ano passado, o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP) travam uma disputa pelo controle do Morro dos Macacos. Os conflitos se intensificaram neste ano, com direito a símbolos das facções espalhados pela comunidade.

Atualmente, o TCP domina o morro, mas os constantes tiroteios na área são resultado de uma tentativa de expansão territorial do CV, com traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo, buscando aumentar sua influência. A distância de cerca de 4 km entre as duas comunidades facilita a mobilização dos criminosos.

O traficante Pedro Paulo Lucas Adriano do Nascimento, o 'Titauro', é apontado como a principal liderança do Comando Vermelho na tentativa de invasão ao morro. Ele é considerado foragido por causa de um mandado de prisão preventiva expedido em maio de 2024, pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.