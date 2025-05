Turista fica 'atolado' em buraco cavado por ele na Praia de Copacabana; veja vídeo!

Rio - Um turista acabou ficando preso em um buraco cavado na areia da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, durante uma brincadeira com amigos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem tentando sair com a ajuda de um balde e uma pá, enquanto ambulantes e frequentadores da praia se mobilizam para ajudá-lo. A situação curiosa foi registrada pelo roteirista Alan Smith, que compartilhou os vídeos em seu perfil nesta sexta-feira (16).



De acordo com Alan, o turista estava com outros três amigos na praia e utilizaram uma pá para cavar um buraco com profundidade de cerca de 1,50 metro. Em certo momento, o jovem pulou dentro da abertura e areia ao redor cedeu, ficando na altura do peito dele.

As imagens mostram que os amigos do estrangeiro ficaram nervosos com a aglomeração que se formou em volta do rapaz, com medo de que mais areia caísse sobre ele. Em certo momento, ele pausa a escavação para beber uma cerveja. Segundo o roteirista, o resgate durou cerca de três horas e, ao sair do buraco, o turista agradeceu ao grupo que o ajudou

