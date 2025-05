Dois homens são baleados em acessos ao Morro dos Macacos em meio à guerra de facções

Rio - Dois homens foram baleados, na noite desta sexta-feira (16), no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. A comunidade vive uma guerra entre criminosos de facções riviais pelo controle do território há mais de um ano e, na última semana, foi alvo de diversos confrontos e operações. O policiamento segue reforçado neste sábado (17).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Tijuca foi acionado às 21h15 para uma ocorrência de pessoa baleada, na Rua Corrêa de Oliveira, na altura do nº 21. No local, os militares encontraram José Francisco, de 38 anos, ferido e o socorreram para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, em estado grave. Até o momento, não há informações se ele estava envolvido com o crime organizado ou se foi vítima de bala perdida.

O local onde ele foi atingido dá acesso ao Morro dos Macacos, que atualmente é controlado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). No entanto, desde o ano passado, traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo, também na Zona Norte, ligados ao Comando Vermelho (CV), tentam invadir a região. Relatos nas redes sociais apontam que criminosos do CV teriam conseguido tomar a região na noite de ontem. Eles compartilharam imagens de armas, supostamente tiradas no Morro dos Macacos, e de drogas com o nome da comunidade e a sigla da facção. As informações ainda não foram confirmadas pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, além de José Francisco, um outro homem foi baleado e equipes da 11ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do 6º BPM (Tijuca) informadas de que ele deu entrada no Hospital do Andaraí. Até o momento, não há informações sobre o quadro de saúde do ferido. A corporação ainda não informou se ele integrava uma das facções envolvidas na guerra na região e se havia confronto no momento em que foi atingido.

Rotina de violência