Praça Saens Peña celebra 114 anos com música ao vivo e gastronomia

Rio - A Praça Saens Peña, um dos espaços mais emblemáticos da Tijuca, na Zona Norte, comemora 114 anos com uma programação recheada de atividades. Quem passar pelo local neste sábado (17), de 12h às 22h, e domingo (18), de 12h às 21h, poderá curtir música ao vivo enquanto desfruta de uma boa gastronomia. Também estão previstas oficinas para crianças, feira de artesanato e arrecadação de alimentos.

"É uma oportunidade de celebrar a história da Tijuca e renovar nosso carinho por este espaço tão simbólico para a cidade. Em parceria com a Comlurb, a Fundação Parques e Jardins, a RioLuz e a Secretaria de Conservação, estão sendo realizadas podas de árvores, troca da iluminação dos refletores por lâmpadas de LED, novo parquinho e cuidados com a jardinagem. Estamos preparando tudo com muito cuidado e ainda teremos uma surpresa especial para moradores e frequentadores", destaca o subprefeito da Grande Tijuca, Higor Gomes.

O evento, que terá algumas atrações musicais, ainda conta com um variado polo gastronômico, reunindo pratos da culinária portuguesa, brasileira e outras delícias. Haverá também opções de bebidas, como chopes artesanais e até uma cerveja batizada com o nome homônimo do bairro.

A feira de moda, artesanato e acessórios, já tradicional nos fins de semana, ganhará ainda mais destaque durante os festejos, com peças exclusivas e trabalhos autorais. Para a criançada, o espaço kids terá oficina de pintura, atividades gratuitas de artesanato, brinquedos infláveis e a animada carretinha feliz.

Em uma ação solidária, o evento também terá arrecadação de alimentos: a organização convida o público a levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a comunidades da Grande Tijuca.

O chafariz, restaurado recentemente, também ganhará uma nova iluminação especialmente para o aniversário. A praça recebeu uma série de melhorias estruturais ao longo das últimas semanas. Entre as intervenções preparadas pela subprefeitura da Grande Tijuca, estão: poda de árvores, modernização da iluminação, instalação de um novo parquinho e requalificação das áreas de convivência.

Veja a programação completa

Sábado (17/05)

12h às 15h: DJ



15h às 18h: Swing Carioca



18h às 19h: Momento solene com a Subprefeitura



19h às 22h: Conexão 80 com clássicos dos anos 80

Domingo (18/05)

12h às 13h: DJ



13h às 17h: Samba do Gege



18h às 21h: Samba do Natural