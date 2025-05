Ataque a tiros deixa cinco pessoas feridas em Itaperuna

Rio - A Polícia Civil investiga um ataque a tiros que deixou cinco pessoas feridas, na noite desta sexta-feira (16), em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O caso aconteceu na Rua Teófilo José Cabral, na localidade da Capelinha, no bairro Frigorífico. Agentes da 143ª DP (Itaperuna) realizam diligências para identificar os autores e a motivação do crime.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 29º BPM (Itaperuna) foram acionados para verificar disparos e encontraram cinco vítimas feridas e levadas para o Hospital São José do Avaí. Duas delas foram socorridas pelo quartel de Itaperuna do Corpo de Bombeiros. Lua M. da Silva, de 29 anos, e Pedro J. Oliveira, 27, sofreram ferimentos moderados.

Os suspeitos do ataque conseguiram fugir. Segundo relatos, entre as vítimas estariam duas crianças de 3 e 8 anos, uma mulher grávida e outros dois homens. Entretanto, a informação ainda não foi confirmada pela PM e a Polícia Civil. Até o momento, não há informações sobre os quadros de saúde das vítimas. As investigações estão em andamento.