Cariocas aproveitam veranico e lotam praia na Zona Sul do Rio

Rio - O tempo firme da manhã deste sábado (17) animou os cariocas, que aproveitaram para se refrescar, praticar atividades ao ar livre ou apenas apreciar a vista da praia do Arpoador, na Zona Sul da cidade. Quem tirou o dia para curtir a praia encontrou céu azul, águas cristalinas e poucas ondas.

De acordo com o sistema Alerta Rio, do Centro de Operações Rio, a cidade experimenta um veranico em meio ao outono. Neste sábado (17), a temperatura máxima gira em torno dos 32°C, enquanto a mínima pode chegar à 15°C. Para o restante do fim de semana e nos outros dias não há previsão de chuva.

No domingo (18), o cenário é semelhante. O céu permanece parcialmente nublado a claro e a temperatura máxima pode chegar aos 33°C e a mínima aos 15°C. Na segunda-feira (19), a semana inicia mais quente, com máxima de 35°C e mínima de 17°C.

A terça-feira (20) será de céu claro a parcialmente nublado, com vento fraco a moderado, e com as temperaturas variando entre 35°C e 19°C. Na quarta-feira (21), o tempo permanece firme. O céu fica um pouco mais nublado, mas continua claro. A temperatura máxima chega a 34°C, enquanto a mínima sobe para 21°C.