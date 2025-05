Debates no Legislativo

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou, no início deste mês, o Projeto de Lei nº 1892/2023, que institui o 'Dia da Cegonha Reborn', a ser comemorado em 4 de setembro. A proposta, de autoria do vereador Vitor Hugo (MDB), visa homenagear as artesãs conhecidas como 'cegonhas', responsáveis por confeccionar os reborn.

Em contrapartida, A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) está analisando mais um Projeto de Lei relacionado aos bebês reborn. Dessa vez, a autoria é do deputado Renan Jordy (PL), que quer proibir o atendimento a bebês reborn nos serviços públicos do estado, como os hospitais.