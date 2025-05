Rio2C é futuro, conexão e criatividade

O Rio2C 2025 mostra que o futuro se constrói agora — e se conecta ao vivo, ao lado de quem cria, transforma e compartilha ideias inovadoras. Com o tema "The Edge of Perfection" ("À Beira da Perfeição"), o maior encontro de criatividade da América Latina convida profissionais, investidores, empreendedores e o público a refletirem sobre os impactos sociais, culturais e ambientais das novas tecnologias, da inteligência artificial, das redes sociais e da economia criativa.

De terça-feira (dia 27) até 1º de junho (domingo), a edição deste ano provoca um debate profundo sobre os limites entre a imperfeição humana e a precisão tecnológica em tempos de transformação acelerada. A busca pela perfeição, suas implicações éticas e os possíveis desequilíbrios gerados por inovações que desafiam a humanidade são pontos centrais da programação, que explora como equilibrar eficiência com autenticidade.

Durante seis dias, a Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, será palco de debates, networking, experiências e negócios em áreas como inovação, audiovisual, games, música, ciência, moda, publicidade, educação, saúde e sustentabilidade.

Com mais de mil painéis, masterclasses e apresentações, o Rio2C se firma como espaço estratégico para quem acredita no poder das ideias como motor de transformação. Além da conferência, o evento se destaca pelo Mercado Audiovisual, reunindo centenas de players para negociar projetos, coproduções e conteúdos.

É no Rio2C que futuros filmes, séries e inovações nascem, se conectam e ganham vida. O vento que sopra é o Rio2C. E o futuro começa agora, com criatividade, excelência e colaboração.