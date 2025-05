Rio2C 2025 transforma o Rio em vitrine global da inovação e criatividade

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

De 27 de maio a 1º de junho, o Rio de Janeiro se torna o coração pulsante da criatividade e da inovação na América Latina. A 7ª edição do Rio2C – Rio Creative Conference desembarca na Cidade das Artes com uma proposta ousada: antecipar tendências, promover políticas públicas e conectar ideias que podem transformar o mundo.

Mais de 2 mil especialistas vão participar de painéis, workshops e encontros estratégicos em torno do tema central deste ano: The Edge of Perfection (“No Limiar da Perfeição”). A proposta é refletir sobre os desafios e virtudes da busca pela perfeição em um mundo moldado pela transformação digital e pelos avanços tecnológicos.

A escolha do Rio de Janeiro como sede não é por acaso. A cidade que inspira artistas, empreendedores e visionários é o palco ideal para um evento que celebra o encontro entre criatividade, inovação e impacto positivo. Em meio à arquitetura moderna da Cidade das Artes, o evento vai pulsar com discussões sobre arte, ciência, empreendedorismo e futuro.

Muito mais que uma conferência, o Rio2C é um ponto de convergência entre o agora e o que ainda está por vir. É onde a indústria audiovisual encontra a sustentabilidade, onde a educação cruza com a tecnologia e onde o futuro começa a ser desenhado — em rede.

Com iniciativas que envolvem desde audiovisual até educação, saúde e meio ambiente, o evento reforça o compromisso do Rio com um desenvolvimento inovador, inclusivo e sustentável. A capital fluminense, mais uma vez, se posiciona como protagonista dos grandes encontros — e agora também da inovação.

