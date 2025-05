Após mais uma noite de tiroteios, policiamento segue reforçado em Vila Isabel

Rio – O policiamento segue reforçado em Vila Isabel, na Zona Norte, na manhã deste domingo (25), após o registro de novos tiroteios intensos na noite deeste sábado (24), no Morro dos Macacos. A região, que vive uma intensa rotina de violência devido à disputa por território entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), teve uma morte horas antes, na localidade conhecida como Pau da Bandeira

Segundo a Polícia Militar, apesar dos disparos ouvidos na última noite, criminosos não foram localizados. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) ajudam no patrulhamento na região.

Já na manhã deste domingo (25), os PMs receberam informações de moradores sobre duas granadas deixadas por bandidos na localidade conhecida como Chelsea. Após a confirmação da existência dos artefatos, a equipe antibombas foi acionada. A ocorrência segue em andamento.

Sobre o tiroteio na noite de sábado, relatos deram uma dimensão do confronto, que, segundo moradores, foi ouvido de diversos pontos no entorno: “Escutando da Rua Maxwell”; “Escutando da Avenida Vinte e Oito de Setembro. Muitos tiros, armamento pesado. Triste demais”; “Aqui do Morro do Andaraí dá para ouvir o tiroteio”; “Também estou escutando da Tijuca, altura do metrô Uruguai”; “Armamento pesado, bombas, pistola. Escuto nítido da Rua Duque de Caxias”.

A plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) recebeu registro de tiroteio em Vila Isabel às 21h38.

Outra morte

Na rede social X, a Polícia Militar divulgou que, também na noite de sábado, um criminoso morreu e outro ficou ferido ao entrarem em confronto com agentes do 6º BPM (Tijuca), após abordagem na Rua Corrêa de Oliveira. Com eles, foram apreendidos um fuzil, uma pistola e um veículo. A corporação ainda não confirmou se a ocorrência tem relação com o patrulhamento reforçado por causa dos confrontos no Morro dos Macacos. A 20ª DP (Vila Isabel) investiga o caso.