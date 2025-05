Polícia Militar desmonta central clandestina de golpes na Zona Norte

Rio - Polícias Militares do 3º BPM (Méier) localizaram e desmantelaram uma central clandestina de golpes telefônicos, no bairro do Rocha, Zona Norte. Na ação, que aconteceu neste sábado (24), os agentes apreenderam 11 notebooks e seis cadernos com anotações.



Segundo a PM, após denuncias e investigações, a corporação conseguiu o endereço, localizado na Rua Bérgamo. Os policiais precisaram arrombar as portas e encontraram o local sem ninguém. Os itens encontrados foram preservados para a chegada da perícia.



Além dos 11 notebooks e dos seis cadernos, também foram apreendidos um HD externo, uma CPU, e seis fontes para notebooks.



Após a perícia, a ocorrência foi levada para a 25ª DP (Engenho Novo). Ninguém foi preso na operação.