Rio inicia a semana com sol e temperaturas altas; saiba mais

Rio - Após dias de chuva, o Rio terá um domingo (25) de sol, que deve permanecer até esta terça-feira (27). As temperaturas sobem e podem passar dos 30°C na cidade.



Neste domingo, segundo o Alerta Rio, a nebulosidade estará variada, mas sem previsão de chuva. As temperaturas apresentam pequena elevação, com máxima prevista de 29°C e mínima de 14°C.



Na segunda (26), o tempo segue estável e não há previsão de chuva. Os ventos estarão moderados. O céu ficará parcialmente nublado e os termômetros marcarão temperaturas um pouco mais altas, com máxima de 30°C e mínima de 14°C.



A terça-feira (27) também será de sol com céu parcialmente nublado. Assim como na segunda, não chove. As temperaturas estarão variando entre a máxima prevista de 31°C e a mínima de 17°C.



Na quarta-feira (28), a aproximação de uma frente fria pelo oceano causará aumento de nebulosidade a partir da noite, com previsão de chuvisco ou chuva fraca isolada. Os ventos estarão moderados a fortes. Os termômetros seguem marcando temperaturas altas, com máxima de 32°C e mínima de 17°C.



As temperaturas caem bruscamente na quinta-feira (29), quando a máxima prevista será de 26°C e a mínima de 16°C. A passagem da frente fria vai deixar a cidade com céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva durante a madrugada e a manhã, passando a chuva fraca a moderada a partir da tarde.