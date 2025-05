Acidente entre moto e carro deixa cinco feridos em Marechal Hermes

Rio - Um acidente entre moto e carro deixou cinco pessoas feridas, na noite deste sábado (24), em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento dos agentes do quartel de Realengo para a colisão na Rua João Vicente ocorreu às 22h55.



No local, um homem identificado como Alexandre O. Medeiros, de 24 anos, e um adolescente de 15 anos foram socorridos com ferimentos moderados e levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. Ainda não há informações sobre seus estados de saúde.



Além deles, os bombeiros ainda socorreram três mulheres, não identificadas, com ferimentos leves. Elas foram atendidas e liberadas no local do acidente.