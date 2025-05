Virada Cultural: quanto a Prefeitura de SP pagou aos principais artistas em 2025?

A Virada Cultural da cidade de São Paulo em 2025 ocorre neste fim de semana. No sábado, 24, os shows começaram esvaziados na região central, mas depois lotaram com a presença do cantor Belo. Já neste domingo, 25, as apresentações continuam.

Quem financia os shows, que são abertos ao público, é a Prefeitura de São Paulo, que publica os valores que paga às empresas que gerenciam a carreira dos artistas no Diário Oficial do Município.

Os valores a seguir incluem os indicados no "valor global" dos contratos para cada apresentação, ou seja, é o valor que a Prefeitura paga, e não necessariamente o que o artista como indivíduo recebe na íntegra (pode haver outros custos, ou o valor ser dividido entre outros músicos, por exemplo).

O valor pago para cada cantor na Virada Cultural 2025 que consta na lista abaixo engloba todos os shows feitos por cada artista na programação de 2025.

Nomes como João Gomes, Luísa Sonza, o norte-americano James Boogallo e o jamaicano Yellowman, por exemplo, contam a soma do valor de dois shows. Já a Aparelhagem Crocodilo, por sua vez, inclui seis apresentações.

A maioria dos artistas, porém, se apresentou uma única vez ao longo da Virada. Confira mais sobre os valores abaixo.

- R$ 750 mil - João Gomes

- R$ 600 mil - Luísa Sonza

- R$ 550,5 mil - Léo Santana

- R$ 530 mil - Belo

- R$ 450 mil - Zé Vaqueiro

- R$ 420 mil - Liniker

- R$ 416 mil - IZA

- R$ 390,3 mil - Orquestra Sinfônica Brasileira

- R$ 365 mil - Barões da Pisadinha

- R$ 350 mil - Péricles

- R$ 350 mil - Pablo

- R$ 330 mil - Michel Teló

- R$ 300 mil - Amado Batista

- R$ 300 mil - Aparelhagem Crocodilo

- R$ 297 mil - Silva

- R$ 295 mil - MC Cabelinho

- R$ 290 mil - Duda Beat

- R$ 268,1 mil - The Skatalites

- R$ 250 mil - BK

- R$ 250 mil - Marcelo Falcão

- R$ 230 mil - Marcos e Belutti

- R$ 225 mil - Festival Nações

- R$ 220 mil - Alceu Valença

- R$ 200 mil - Renascer Praise

- R$ 200 mil - Grupo Pixote

- R$ 200 mil - Teto

- R$ 190 mil - Maneva

- R$ 190 mil - James Boogallo

- R$ 186,6 mil - Diogo Nogueira

- R$ 185 mil - Kayblack e MC Caverinha

- R$ 180 mil - Vanessa da Mata

- R$ 180 mil - Mart'nália

- R$ 180 mil - Falamansa

- R$ 180 mil - Luan Forró Estilizado

- R$ 180 mil - Jonas Esticado

- R$ 180 mil - Yellowman

- R$ 170 mil - Isadora Pompeo

- R$ 165 mil - Felipe e Rodrigo

- R$ 160 mil - Latino

- R$ 153 mil - Xande de Pilares

- R$ 150 mil - Exalta

- R$ 150 mil - Priscila Sena

- R$ 150 mil - Lexa

- R$ 140 mil - Beto Barbosa

- R$ 140 mil - Fresno

- R$ 135 mil - Rhoda Scott

- R$ 130 mil - Raquel dos Teclados

- R$ 130 mil - Ira!

- R$ 130 mil - Fundo de Quintal

- R$ 120 mil - MC Hariel

- R$ 120 mil - Wiu

- R$ 120 mil - Forró Balancear

- R$ 120 mil - Guilherme de Sá

- R$ 120 mil - Ponto de Equilíbrio

- R$ 115 mil - Cassiane

- R$ 110 mil - João Carlos Martins e Orquestra Bachiana Filarmônica

- R$ 101,7 mil - Wanessa Camargo

- R$ 100 mil - Anjos de Resgate

- R$ 100 mil - Banda Fraternidade João Paulo II

- R$ 99 mil - Leo e Júnior

- R$ 95 mil - Crystal Thomas

- R$ 90 mil - MC Don Juan

- R$ 85 mil - Mestre Ambrósio

- R$ 80 mil - Rael

- R$ 80 mil - Reginaldo Sama

- R$ 75 mil - Leo Maia

- R$ 72,6 mil - Paulinho Moska

- R$ 70 mil - Don L

- R$ 70 mil - Mestrinho

- R$ 65 mil - Dexter

- R$ 63 mil - Sampa Crew

- R$ 60 mil - Tom Zé

- R$ 50 mil - Katinguelê

*Valores divulgados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo até sexta-feira, 23 de maio de 2025.