Na noite deste sábado, relatos postados em rede social deram a dimensão do confronto que, segundo moradores, foi ouvido de diversos pontos no entorno: "Escutando da Rua Maxwell"; "Escutando da Avenida Vinte e Oito de Setembro. Muitos tiros, armamento pesado. Triste demais"; "Aqui do Morro do Andaraí dá para ouvir o tiroteio"; "Também estou escutando da Tijuca, altura do metrô Uruguai"; "Armamento pesado, bombas, pistola. Escuto nítido da Rua Duque de Caxias".

Nas redes sociais, o Bope registrou a presença dos agentes na comunidade. A postagem diz que a segurança da população é prioridade para o batalhão e que a atuação das equipes na região tem o objetivo de "evitar a escalada da violência e disputa territorial entre facções criminosas" e "desarticular as atividades criminosas e devolver a tranquilidade aos moradores".

A região vive uma intensa rotina de violência devido à disputa por território entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).