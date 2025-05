Polícia Civil prende envolvido na execução de policial penal em Santa Cruz

Rio – A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (26), Hiago Pinto Ferreira, um dos responsáveis pela morte do policial penal Henry dos Santos, no último mês de dezembro , executado por pelo menos sete bandidos em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Os agentes encontraram o criminoso em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense.

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) realizaram a prisão e encaminharam o homem ao sistema prisional, pelo crime de homicídio qualificado.

Execução a sangue frio

No momento do assassinato, os bandidos estavam assaltando um depósito de bebidas. Em imagens obtidas pelo DIA na época, é possível ver o inspetor parando no local em uma moto e conversando com um dos ladrões, que vigiava a entrada do estabelecimento enquanto os outros roubavam as mercadorias.

Henry se apresentou como policial e chegou a sacar uma pistola, mas ao perceber a presença de mais três criminosos, guardou a arma e tentou ir embora.

Policial penal é executado a tiros, nesta quinta-feira (19), por quatro criminosos que roubavam um depósito de bebidas em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.



Créditos: Reprodução pic.twitter.com/4JdM9fedcI — Jornal O Dia (@jornalodia) December 20, 2024

Neste momento, quatro homens disparam contra o policial, que morreu na hora. Na sequência, o quarteto entrou em um carro, de modelo Fiat Uno, e fugiu do local do crime. Alguns assaltantes estavam com o rosto tampado, sendo que três deles vestiam uniformes de apoiadores de tráfego, parecidos com as roupas utilizadas por funcionários da Cet-Rio. O caso aconteceu em 19 de dezembro de 2024.