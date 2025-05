Barricadas são incendiadas em acessos de comunidade na Zona Norte

Rio - Barricadas foram incendiadas nos acessos ao Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (26), durante operação da Polícia Militar. Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões.



De acordo com a corporação, agentes do 41° BPM (Irajá) atuam na comunidade para coibir a atuação de criminosos na região.



Ainda há relatos de um intenso tiroteio, entre bandidos de facções rivais, logo nas primeiras horas da manhã, em uma disputa pelo território.



Segundo testemunhas, a ação da PM acontece no complexo logo após o vazamento da informação de que traficantes estariam se preparando para uma suposta invasão ao Complexo da Pedreira.