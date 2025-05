Inverno 2025 no Brasil: ameno ou frio extremo? Veja previsão

O inverno deste ano no Brasil deve apresentar temperaturas médias a mais altas na maior parte do País, especialmente entre o Paraná, o Sudeste, e o Centro-Oeste, onde os principais desvios de temperatura são esperados.

Apesar disso, não significa que fará calor constantemente, mas que a média de temperatura será superior à climatologia durante todos os meses da estação.

"Podemos ter eventos de onda de frio mais intensas, que podem avançar até a região central, mas não serão frequentes", projeta Paulo Lombardi, meteorologista da Tempo OK.

Ainda durante o outono, uma frente fria deve chegar ao Rio Grande do Sul entre esta terça-feira, 27, e quarta-feira, 28, causando tempo severo e queda brusca de temperatura na região Sul do Brasil, e entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, devido ao choque entre massas de ar quente e frio.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de temperaturas mais baixas na cidade de São Paulo.

Ainda de acordo com o meteorologista, no mês de junho, algo que vem chamando a atenção é o aumento do potencial de chuvas entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, um posicionamento mais ao norte do que ocorreu em maio, com volumes que podem superar a média climatológica do mês.

"Há lugares que podem receber chuva onde não costuma chover nesta época." afirma Lombardi.

A maior umidade nessas regiões pode controlar as temperaturas máximas, evitando extremos de calor em junho.

Conforme o meteorologista, também é difícil afirmar neste momento se haverá geada tardia neste inverno, já que a tendência mostra que entre agosto e setembro o risco para geada é mais baixo.

"O fim do inverno será marcado por temperaturas acima do normal, devido a atuação de uma área de alta pressão na costa do Sul e do Sudeste", estima ele.