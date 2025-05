Julio Rocha viraliza campanha de furadeira: 'Entra com força'

Rio - O ator Julio Rocha mostrou mais uma vez que sabe usar a criatividade e o humor para viralizar. O artista e a companheira, Karoline Kleine criaram uma campanha para a Britânia. O vídeo já foi assistido por mais de 1 milhão de pessoas e 100 mil só no Instagram, em pouco mais de 24 horas.



A produção começa com Julio chegando por trás da mulher, dando a entender que o assunto para o espectador era outro. "Hoje, eu vou fazer uma rapidinha e ela vai amar. Mas antes de enfiar tem que deixar molhadinha. Tem momentos que você precisa de algo mais bruto que entra com força e resolve rápido. Tem hora que não adianta meter com força", disse o artista. "Se tiver no escurinho, tem essa luzinha", destacou Karol.



"Ela só exige a rotação certa", falou Julio. "E mão firme. Pena que você errou o buraco", completou a influenciadora. Mas não dói nada. É só eu fazer de novo no buraco certo", finalizou o famoso.



Os seguidores de Rocha o parabenizaram pela criação. "As melhores propagandas sem dúvidas", disse um. "Vocês são incríveis", comentou outro. "O rei e a rainha das publis", destacou mais um.



Veja: