Ladrão tem ficha criminal extensa

Ao abrirem a ficha criminal do bandido, a Polícia Civil identificou que ele era procurado desde março deste ano, quando furtou um caminhão de entrega de carnes também no bairro em Copacabana.

Neste dia, o criminoso subtraiu os produtos, fazendo com que o motorista do caminhão fizesse uma falsa comunicação, alegando ser vítima de roubo de carga para não pagar pelas mercadorias que estavam sob sua responsabilidade.

Arão Rogério Batista tem uma ficha criminal extensa com dez passagens pela polícia. Na última quinta-feira (22), ele teria furtado uma bicicleta em uma loja no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio. A lista de crimes praticados é longa e diversa, e inclui difamação, estelionato, exercício arbitrário das próprias razões, muitos furtos a estabelecimentos comerciais, um furto de celular e injúria, além de responder pela acusação de vias de fato.