Rodrigo Lombardi desmente apoio à Virginia Fonseca após ser criticado por Luana Piovani

Uma publicação feita por um perfil falso no X (antigo Twitter) colocou o nome de Rodrigo Lombardi no centro de uma confusão nas redes sociais nesta segunda-feira, 26. O ator precisou se pronunciar após ser alvo de críticas, inclusive de Luana Piovani, que acreditou que a mensagem havia sido escrita por ele.

"Eu não tenho conta no Twitter/X. Logo, as mensagens que estão circulando por lá com o meu nome não são verdadeiras", afirmou Lombardi nos stories do Instagram, alertando o público a "cuidado com as fake news".

Tudo começou quando viralizou uma publicação, na qual supostamente o ator saía em defesa de Virginia Fonseca. O texto elogiava a influenciadora, que foi anunciada recentemente como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, e rebatia críticas direcionadas a ela.

"Virginia não precisa provar nada pra ninguém. O sucesso dela fala, o trabalho dela fala, a história dela fala. Quem não entende, só mostra que nunca teve coragem de sonhar grande", dizia a mensagem. O post ainda trazia uma mensagem de incentivo: "Segue brilhando, porque lugar de mulher é onde ela quiser - na Sapucaí também".

A repercussão foi imediata e chegou até Piovani, que não hesitou em se posicionar. Sem desconfiar da autenticidade da publicação, a atriz fez questão de alfinetar Lombardi.

"É sério, Rodrigo Lombardi, que lugar de mulher é onde ela quiser estar às custas da desgraça do vício das pessoas em apostas? Que relação que ela tem com a comunidade se nunca nem pisou num barracão na vida?", começou Luana, relembrando a polêmica de Virgínia com as bets.

"Não sabe sambar, não sabe tocar um tamborim, só sabe enriquecer às custas de pessoas fragilizadas socialmente", finalizou a atriz.