Inmet emite alerta de perigo para queda de temperatura; veja locais afetados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para queda de temperatura em ao menos doze Estados brasileiros. Em algumas localidades, o registro de baixas temperaturas chegará antes, como é o caso da região Sul, com declínio maior que 5ºC.

Uma frente fria deve chegar ao Rio Grande do Sul entre esta terça-feira, 27, e quarta-feira, 28, causando tempo severo e queda brusca de temperatura na região Sul do Brasil, e entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, devido ao choque entre massas de ar quente e frio. Outras localidades também serão afetadas, como é o caso de São Paulo.

No Estado paulista, algumas áreas já serão impactadas entre esta quarta-feira e quinta-feira, 29. Nas regiões Centro-Oeste e Norte, os termômetros devem cair mais entre quinta-feira e sexta-feira, 30.

Veja a seguir os locais afetados:

Declínio de temperatura entre quarta-feira e quinta-feira:

- Rondônia

- Mato Grosso

- Mato Grosso do Sul

- São Paulo

- Paraná

- Santa Catarina

- Rio Grande do Sul

Declínio de temperatura entre quinta-feira e sexta-feira:

- Acre

- Amazonas

- Rondônia

- Mato Grosso

- Mato Grosso do Sul

- Goiás

- São Paulo

- Minas Gerais

- Rio de Janeiro

Veja a previsão para os próximos dias na cidade de São Paulo, segundo a Meteoblue:

- Terça-feira: entre 15ºC e 26ºC;

- Quarta-feira: entre 18ºC e 27ºC;

- Quinta-feira: entre 11ºC e 19ºC;

- Sexta-feira: entre 9ºC e 18ºC.