Operário morre ao sofrer queda do quarto andar durante obra em escola

Rio - Um operário morreu durante uma obra na Escola Municipal CIEP 401 Lucimar de Souza Santos, em Japeri, na Baixada Fluminense. Edilson Pereira da Costa, de 54 anos, estava no quarto andar da instituição, quando se desequilibrou e caiu. O caso aconteceu na última sexta-feira (23) e a vítima morreu no local.



De acordo com a Prefeitura de Japeri, Edilson realizava a fixação do alambrado do quarto andar da escola, que fica no bairro Mucajá, quando o acidente aconteceu. O operário não utilizava Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) no momento da queda.



Ainda de acordo com a prefeitura, a obra de reforma é responsabilidade da empresa contratada por processo licitatório, bem como o cumprimento das normas de segurança do trabalho. A Secretaria de Obras e a Procuradoria Municipal acompanham o caso.



"A Prefeitura Municipal de Japeri lamenta profundamente a morte do operário (...) A Prefeitura já notificou a empresa responsável e exige exigências formais, podendo aplicar medidas administrativas conforme previsto no contrato", disse a administração municipal em nota.