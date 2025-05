Billie Eilish domina o American Music Awards 2025

O American Music Awards (AMA) voltou com tudo na noite desta segunda-feira, 26, após uma pausa desde 2022. Na 51ª edição, quem apresentou o evento foi Jennifer Lopez, e as performances ficaram por conta de Benson Boone, Gloria Estefan, Gwen Stefani e outros grandes nomes da música.

O evento foi marcado por momentos de celebração e nostalgia. Rod Stewart foi o homenageado da noite e subiu ao palco do AMA pela primeira vez em mais de duas décadas. Já Janet Jackson foi reconhecida com um prêmio honorário, celebrando sua contribuição histórica para a indústria musical.

Mas quem realmente brilhou na premiação foi Billie Eilish. A cantora foi o grande nome da edição, faturando todas as sete categorias em que estava indicada, incluindo as cobiçadas Artista do Ano e Álbum do Ano, com Hit Me Hard and Soft.

Em turnê pela Europa, Billie não compareceu ao evento, mas enviou um vídeo agradecendo: "Isto é uma loucura, estou sem palavras. Quem me dera estar aí esta noite".

Outro destaque foi o prêmio de Artista Revelação do Ano, que ficou com Gracie Abrams. Outros nomes como Lady Gaga, Bruno Mars, Beyoncé, Kendrick Lamar, Eminem e Post Malone também saíram vencedores em suas categorias.

Confira os vencedores da edição:

Principais Categorias

- Artista do Ano: Billie Eilish

- Álbum do Ano: Hit Me Hard and Soft - Billie Eilish

- Artista Revelação do Ano: Gracie Abrams

Geral

- Canção do Ano: Birds of a Feather - Billie Eilish

- Colaboração do Ano: Die With A Smile - Lady Gaga e Bruno Mars

- Canção do Ano nas Redes Sociais: Anxiety - Doechii

- Artista em Turnê Favorito: Billie Eilish

- Videoclipe Favorito: Die With A Smile - Lady Gaga e Bruno Mars

Pop

- Artista Masculino de Pop Favorito: Bruno Mars

- Artista Feminina de Pop Favorita: Billie Eilish

- Álbum de Pop Favorito: Hit Me Hard and Soft - Billie Eilish

- Canção de Pop Favorita: Birds of a Feather - Billie Eilish

Country

- Artista Masculino de Country Favorito: Post Malone

- Artista Feminina de Country Favorita: Beyoncé

- Duo ou Grupo de Country Favorito: Dan + Shay

- Álbum de Country Favorito: Cowboy Carter - Beyoncé

- Canção de Country Favorita: I Had Some Help - Post Malone e Morgan Wallen

Hip Hop

- Artista Masculino de Hip Hop Favorito: Eminem

- Artista Feminina de Hip Hop Favorita: Megan Thee Stallion

- Álbum de Hip Hop Favorito: The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce) - Eminem

- Canção de Hip Hop Favorita: Not Like Us - Kendrick Lamar

R&B

- Artista Masculino de R&B Favorito: The Weeknd

- Artista Feminina de R&B Favorita: SZA

- Álbum de R&B Favorito: Hurry Up Tomorrow - The Weeknd

- Canção Favorita de R&B: Saturn - SZA

Latino

- Artista Latino Masculino Favorito: Bad Bunny

- Artista Latina Feminina Favorita: Becky G

- Duo ou Grupo Latino Favorito: Julión Álvarez y su Norteño Banda

- Álbum Latino Favorito: DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

- Canção Latina Favorita: Soltera - Shakira

Rock

- Artista de Rock Favorito: Twenty One Pilots

- Álbum de Rock Favorito: Clancy - Twenty One Pilots

- Canção de Rock Favorita: The Emptiness Machine - Linkin Park

Outras Categorias

- Artista de Dance/Electronic Favorito: Lady Gaga

- Trilha Sonora Favorita: Arcane League of Legends: Season 2

- Artista de Afrobeats Favorito: Tyla

- Artista de K-Pop Favorito: RM