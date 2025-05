The Town tem espera de 1h em fila virtual no primeiro dia de venda geral

Os fãs que tentam comprar ingressos para a segunda edição do The Town enfrentaram uma fila virtual de espera de 1h nesta terça-feira, 27, primeiro dia da venda geral do festival. Usuários do X, antigo Twitter, relataram terem acessado o site para compra de ingressos 1h antes do início das vendas e, mesmo assim, terem enfrentado uma demora para chegar à aba que permitia a compra de ingressos.

O Estadão entrou na fila por volta das 12h02 - a venda teve início às 12h - e apenas conseguiu acessar a aba das entradas por volta das 13h. A reportagem entrou em contato com a organização do festival, que disse que a espera está associada a uma alta procura no site e varia conforme o fluxo de pessoas.

Conforme a organização do festival, ainda há ingressos para todos os dias de evento. Entre as principais atrações estão Katy Perry, Green Day, Ludmilla, Travis Scott, Lauryn Hill, Mariah Carey, Iggy Pop, Lionel Richie e Backstreet Boys.

A segunda edição do evento ocorre nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O ingresso para o evento custa R$ 487,50 a meia-entrada e R$ 975 a inteira.

O que diz o The Town

"O tempo de espera está associado à alta procura pelo site e varia de acordo com o fluxo de pessoas. No momento, o The Town informa que ainda há ingresso disponível para todos os dias do festival."