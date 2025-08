Rio das Ostras quer novo plano de saúde e hospital privado para servidores

Rio das Ostras - O prefeito Carlos Augusto estuda a substituição do atual plano de saúde dos servidores públicos de Rio das Ostras, hoje administrado pela Unimed há mais de duas décadas. A iniciativa considera as crescentes queixas sobre os reajustes nas mensalidades e o descumprimento de um antigo compromisso da operadora: construir um hospital privado na cidade.



Atualmente, mais de 8 mil vidas estão vinculadas ao plano, incluindo servidores ativos, inativos e seus dependentes. Sem uma unidade conveniada no município, muitos beneficiários precisam recorrer à rede pública, contribuindo para a superlotação e dificultando o acesso da população ao atendimento pelo SUS.



Segundo o prefeito, a prioridade é buscar uma empresa que assuma essa carteira com responsabilidade e que traga, de fato, melhorias para a saúde local. A Prefeitura avalia a abertura de um processo seletivo para atrair grupos dispostos a oferecer um plano com condições mais justas e investir na implantação de um hospital em Rio das Ostras. A proposta também pretende desafogar a rede pública e garantir mais qualidade no atendimento aos servidores municipais.