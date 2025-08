Tráfico entra numa fria em Manguinhos

A Polícia Civil realizou, na manhã de ontem, uma operação em Manguinhos, na Zona Norte, com o objetivo de prender foragidos da Justiça. De acordo com as investigações, a região serve como base para ladrões e traficantes do Comando Vermelho (CV). Dez pessoas foram detidas e dois fuzis e duas pistolas, apreendidos. Já no Mandela, um filhote de jacaré encontrado em um imóvel foi resgatado. Ao menos um suspeito morreu e três pessoas foram baleadas.

Houve intenso tiroteio logo no início da manhã. O Instituto Fogo Cruzado, instituição que monitora locais onde ocorrem tiros, registrou disparos às 6h25. Já a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) constatou tiros às 7h40 na comunidade Mandela I.

Um homem deu entrada já sem vida no Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte. O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi baleado durante a operação e encaminhado para a unidade por policiais civis. Segundo a corporação, ele trocou tiros com policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Uma pistola foi aprendida.

Três pessoas baleadas deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos e foram transferidas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. A Polícia Civil informou que uma recebeu alta e duas seguem internadas, sendo uma delas com anotação criminal por roubo.