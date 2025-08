São Paulo deve ter elevação gradativa elevação da temperatura neste fim de semana

A cidade de São Paulo deve registrar gradativa elevação da temperatura neste fim de semana. Não há previsão de chuva e a expectativa é de diminuição do ar polar, o que permite que os termômetros subam principalmente durante as tardes.

O tempo seco, porém, alerta para os índices de umidade do ar que devem ficar com valores abaixo dos 30%.

Nesta sexta-feira, 1º, a capital paulista amanheceu com céu encoberto e frio. No decorrer do dia, o predomínio será de sol entre poucas nuvens, o que vai ajudar a elevar um pouco os termômetros. Está mantido o alerta para baixas temperaturas na cidade.

No sábado, 2, a madrugada deve apresentar céu com poucas nuvens e termômetros na casa dos 11°C. Há possibilidade de formação de neblina ao amanhecer.

Entre sábado e domingo, 3, a máxima deve ser de 25ºC, segundo a Meteoblue. A partir de terça-feira, 5, as temperaturas voltar a ficar mais baixas.

Veja a previsão, de acordo com a empresa Meteoblue:

- Sexta-feira: entre 10ºC e 23ºC;

- Sábado: entre 12ºC e 25ºC;

- Domingo: entre 13ºC e 25ºC;

- Segunda-feira: entre 13ºC e 23ºC;

- Terça-feira: entre 14ºC e 18ºC.F