Polícia busca envolvidos em ataque a PM que matou criança de 3 anos

Rio - A Polícia Militar realiza, nesta sexta-feira (1º), uma operação na comunidade do Dique, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em busca de envolvidos no ataque a um agente da reserva que terminou na morte de uma criança de 3 anos na noite de quinta-feira (31). Na ocasião, a mãe do menino também foi baleada.



De acordo com a corporação, equipes do 15º BPM atuam na localidade. Até o momento, os policiais localizaram e apreenderam seis fuzis. Não há registro de presos. As ações seguem em andamento.



Entenda o caso

Bandidos atacaram um carro em que estava um PM da reserva no bairro Parque Fluminense, em Caxias, na tarde de quinta (31). Imagens de uma câmera de segurança mostram os criminosos chegando em um carro e atirando na direção de um veículo parado na calçada, onde estavam a criança, a mãe e o agente, que reagiu. As duas vítimas seriam irmã e sobrinho do policial.

Veja vídeo:

Bandidos atacam PM reformado e matam menino de 3 anos; Mãe é baleada na cabeça e está internada em estado grave. Caso aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/OF2N2fDys9 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 31, 2025

De acordo com a PM, a mulher, o menino e um suspeito deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pilar, ainda em Caxias, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

A criança, segundo a Secretaria de Saúde do Município, não resistiu e morreu ainda na UPA. Já a mulher, identificada apenas como Priscila Sampaio, de 37 anos, baleada na cabeça, foi encaminhada em estado grave ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, onde permanece internada.

O suspeito, Caiky de Assunção Barbosa, 20 anos, atingido no tórax, passou por um procedimento para colocação de dreno no local. Ele está internado com quadro de saúde estável.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.