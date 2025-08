Jader Filho diz que não há possibilidade de a COP30 não ser realizada em Belém

O ministro das Cidades, Jader Filho, disse nesta sexta-feira, 1º de agosto, que não há possibilidade de a COP30 não ser sediada em Belém. A capital paraense é alvo de ressalvas de nações participantes devido a entraves na alocação das autoridades no sistema hoteleiro da cidade.

"Eu não acredito que haja nenhuma possibilidade (da COP30 não ser sediada em Belém). Eu acho que o presidente Lula, quando ele escolheu Belém como a sede da COP30, tinha uma intenção. A intenção era a de mostrar para o mundo como é a realidade de uma cidade amazônica", declarou Jader.

Um documento enviado ao presidente da COP30, André Correa do Lago, por 29 delegações que devem ir à COP30, pedem a mudança de sede do evento caso não haja a garantia de acomodações adequadas e acessíveis aos participantes na capital do Pará.

Os países expressam preocupação com a "persistente ausência de acomodação adequada e acessível" e a "falta de clareza de que isso seja resolvido a tempo". Dizem que isso afeta negociadores, observadores, empresas e representantes de povos indígenas, com número "altamente incomum" de delegações ainda sem lugar.

Segundo Jader, uma solução para os problemas denunciados pelas delegações será encontrado até a abertura do evento, marcado para o dia 10 de novembro. O ministro afirmou que haverá uma parceria do governo federal com o governo do Pará, comandado por Helder Barbalho, irmão do chefe das Cidades.

"Eu acredito que essa questão das hotelarias, seja através do governo do Estado, seja do governo federal, nós vamos encontrar uma solução relacionada a isso e a Copa vai ser em Belém em novembro desse ano", disse Jader.