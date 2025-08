Paris Jackson revela por que chorou dias depois do aniversário da morte do pai, Michael Jackson

A modelo Paris Jackson, filha do cantor Michael Jackson, explicou o motivo pelo qual estava chorando sozinha nas ruas de Malibu, na Califórnia, no dia 23 de julho. Segundo a atriz, ela estava triste por conta do fim do seu noivado com o produtor musical Justin Long.

As imagens foram divulgadas pelo jornal britânico Daily Mail, que questionava o motivo da tristeza de Paris. Na reportagem, a publicação relembrou o aniversário da morte de Michael Jackson, dia 25 de junho, e levantou a hipótese de que o choro estava relacionado ao luto.

Nessa quinta-feira, 31, Paris usou o X, o antigo Twitter, para responder ao Daily Mail. "Eram lágrimas de um término. Vocês exageraram mais uma vez", comentou na postagem do jornal inglês. Nos comentários da publicação, dezenas de internautas criticaram a atitude do veículo. "Ela é um ser humano, cara. Vocês nunca choraram enquanto caminhavam sozinhos? Tentar transformar isso em uma matéria é cruel." "Caramba, as pessoas não podem mais chorar sozinhas", escreveu outra usuária. "Nem tudo é sobre o Michael Jackson", pontuou outra pessoa.

O relacionamento de Paris Jackson e Justin Long começou em 2022 e, em 2024, eles noivaram. Com o comentário na postagem do Daily Mail, a modelo acabou confirmando o fim do relacionamento. O motivo do término, no entanto, não foi revelado.