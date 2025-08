Integrações só vão rolar pra quem tiver o novo cartão

As integrações do Bilhete Único Carioca (BUC) pela tarifa de R$ 4,70 só serão válidas com o Jaé. O benefício contempla até três integrações em até três horas quando houver uso do BRT, e até duas integrações nos demais modais — ônibus municipais, VLT e vans — nas demais viagens.

Com a instalação dos validadores do Jaé nas estações do Metrô, os passageiros que utilizam a integração com os modais municipais vão poder usar o novo sistema de bilhetagem. Esses validadores serão destinados exclusivamente ao público pagante do Jaé, com uso dos cartões preto e verde. As gratuidades não serão aceitas no metrô. Portanto, apenas os cartões verde e preto serão válidos para uso.

Integrações:

Metrô linhas que substituem o Metrô na Superfície (309, 538, 539, 548, 583, 584)

Metrô ônibus municipais (linhas 133, 209, 513, 603, 608, 611, 614, 616 e 913)

Metrô vans (linhas 2101 - via Niemeyer e 2102 - via Rocinha)

Metrô BRT: integrações disponíveis nas estações Jardim Oceânico (Barra) e Vicente de Carvalho (Zona Norte)