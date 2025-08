Riocard já era. Agora só vale usar Jaé

O uso obrigatório do cartão Jaé nos ônibus municipais, BRT, VLT e vans e 'cabritinhos' começa a valer a partir de hoje. A partir de agora, o Riocard Mais não será mais aceito no transporte público municipal da cidade do Rio. Além do Jaé, as passagens ainda poderão ser pagas em dinheiro. Qualquer idoso pode usar os serviços apresentando apenas a identidade.

"Começa a partir do 2 de agosto a libertação do povo da nossa cidade das maldades dessa turma que durante tantos anos explorou a população do Rio de Janeiro. Foi um caminho árduo, longo e tortuoso até conseguirmos chegar aqui, mas reafirmamos, diante de vários dados, que é possível manter a data para exclusividade do Jaé nos transportes públicos municipais", comemorou o prefeito Eduardo Paes.

Para adquirir o cartão, o público pode baixar o aplicativo na loja virtual do seu celular, seguir as instruções para cadastro e já começar a utilizar o Jaé de forma virtual no próprio celular, por meio de QR Code. Ao se cadastrar, o usuário poderá solicitar o cartão físico com a bandeira da Visa de forma gratuita e retirar em uma das lojas de atendimento. Outra opção é pagar uma taxa de R$ 7,95 e receber o cartão em casa.

É possível também adquirir o cartão nas máquinas de autoatendimento, localizadas nas estações do BRT e nos terminais, e garantir o cartão avulso, que é um cartão verde. Este cartão não poderá ser associado à conta no aplicativo.

Segundo a prefeitura, já são mais de 3,3 milhões de cadastros no Jaé. Em julho, 22 milhões de viagens foram registradas.