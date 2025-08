Foi ordem de traficante

O traficante Jhonata Hyrval Cassiano da Silva, de 28 anos, conhecido como Bochecha Rosa, é apontado como o principal suspeito de ter ordenado a execução de um policial militar na tarde da última quinta-feira, no Parque Fluminense, em Duque de Caxias. O atentado resultou na morte do sobrinho do agente, um menino de apenas 3 anos. Integrante da facção Comando Vermelho (CV), o criminoso atua na Comunidade Corte Oito, no bairro Lagoinha, mas estaria tentando expandir seus domínios para outras áreas do município.

Por esse motivo, a presença de policiais em determinados bairros passou a ser vista por ele e seu bando como uma ameaça direta. Investigações da 59ª DP (Duque de Caxias) revelam que Jhonata também é responsável por determinar a instalação de barricadas nas vias de acesso ao Complexo da Mangueirinha, dificultando ações das forças de segurança e impedindo o direito de ir e vir da população, além do acesso a serviços públicos.

Na ficha criminal de Bochecha Rosa constam acusações por roubo, lesão corporal, homicídio qualificado, associação ao tráfico e sequestro. Em setembro de 2023, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), denunciou o traficante e outros 12 integrantes do CV por associação para o tráfico de drogas.

O Portal dos Procurados oferece uma recompensa de

R$ 5 mil por informações que levem à sua prisão.