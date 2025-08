Economia criativa em destaque

A economia criativa foi uma das protagonistas da programação realizada no Parque de Exposições da Ilha São João, em Volta Redonda. O evento, que reuniu empresários, artesãos e entusiastas do empreendedorismo local, dedicou parte significativa de sua agenda ao fomento da produção artesanal e à valorização dos pequenos negócios culturais da região.

O artesanato está inserido dentro da cadeia produtiva do turismo. "O cadastramento dos artesãos é uma forma de dar dignidade, fortalecer o segmento e garantir que essas pessoas possam continuar levando sustento para seus lares", afirmou Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo do RJ.

A programação também contou com uma feira de expositores, onde o público pôde conhecer e adquirir produtos da economia criativa regional, fortalecendo o circuito de consumo consciente e incentivando a geração de renda local.

"O artesanato é isso aqui. Reunião de boas pessoas. Tem esse trabalho lindo aqui do Júlio, nosso amigo, com toda parte do da madeira e trazendo todo aquele brilho com artesanato tem a gente da nossa querida Pinheiral com um trabalho belíssimo em crochê. Além disso, nós temos aqui carpintaria, modelagem, cerâmica. É muita coisa boa no artesanato. Fica o convite", disse coordenador do Programa Estadual de Artesanato do RJ, Marcel Vasconcelos, o "Ceceu".